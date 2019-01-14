В России цены на бензин выросли на 21 копейку с конца декабря

Потребительские цены на бензин выросли за период с 24 декабря по 9 января на 21 копейку (0,5%).

По данным Росстата, литр бензина к концу отчетного периода стоил 43,63 руб. Литр дизеля подорожал до 47,14 руб. (+48 коп., рост на 1%).

Напомним, по итогам 2018 года стоимость автомобильного бензина в России повысилась на 9,4%.



Министр энергетики России Александр Новак заявил, что стоимость бензина в стране в 2019 году будет расти в пределах инфляции. По его словам, это будет зависеть от конъюнктуры рынка.