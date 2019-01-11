Новак заявил, что в 2019 году цены на бензин будут расти в пределах инфляции

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что цены на бензин в стране в 2019 году будут расти в пределах инфляции.

«В течение года на уровень инфляции, в пределах уровня инфляции цены, наверное, будут повышаться. Это будет зависеть от конъюнктуры рынка, тем не менее такие предельные параметры установлены в течение года», — приводит его слова «РИА Новости».

Напомним, по итогам 2018 года стоимость автомобильного бензина в России повысилась на 9,4%.

С 1 января 2019 года рост розничных цен на бензин в регионах России не превысил 1,7%.