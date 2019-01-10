В 2018 году бензин в России подорожал почти на 10%

По итогам 2018 года стоимость автомобильного бензина в России повысилась на 9,4%.

Как следует из данных Росстата, цена на топливо в декабре 2018 года снизилась на 0,1%

Сегодня ведомство также обнародовало данные по инфляции за 2018 год. Так, потребительские цены в России выросли на 4,3%. Цены на продовольственные товары выросли на 4,7%. Непродовольственные товары подорожали за год на 4,1%, услуги — на 3,9%.

Ранее в ФАС сообщили, что с 1 января 2019 года рост розничных цен на бензин в регионах России не превысил 1,7%.

