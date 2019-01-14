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В МЧС опровергли информацию об обнаружении трех погибших при взрыве в Шахтах

17:59, 14.01.2019

В МЧС не подтвердили информацию о том, что спасатели обнаружили тела еще троих погибших при взрыве газа в жилом доме города Шахты в Ростовской области.

«В настоящий момент судьба четырех человек остается неизвестной, продолжаем поисковую операцию», — цитирует ТАСС начальника регионального ГУ МЧС Вячеслава Бутко.

Ранее Mash сообщил, что в Шахтах при разборе завалов найдены тела еще трех погибших.

Напомним, что сегодня в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв в девятиэтажном доме, в результате которого погиб один человек. Следственный комитет назвал утечку бытового газа основной версией взрыва.

Происшествия
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