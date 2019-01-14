СК назвал основную версию взрыва в доме в Ростовской области

Следственный комитет назвал утечку бытового газа основной версией взрыва в жилом доме в Шахтах в Ростовской области.

«В настоящее время следователи допрашивают жильцов дома, очевидцев произошедшего. Производятся выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях. В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа», — говорится в сообщении ведомства.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее сообщалось, что в городе Шахты Ростовской области при взрыве газа в девятиэтажном доме погиб один человек.