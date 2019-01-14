Генпрокуратура РФ не поддержала законопроект о наказании за оскорбление власти

Генпрокуратура России не поддержала в предложенной редакции законопроекты об административном наказании за распространение в СМИ и интернете «фейковых новостей» и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти.

По словам замначальника правового управления Генпрокуратуры Екатерины Артамоновой, формулировки законопроекта носят технический характер и принятие решений будет невозможно без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительного времени.

Артамонова также подчеркнула, что их принятие может повлечь необоснованное ограничение прав граждан на свободное распространение информации, передают «Ведомости».

Напомним, законопроект о наказании за оскорбление власти в интернете был внесен в Госдуму в конце прошлого года. Документ предполагает наказание в виде штрафа на сумму от 1 до 5 тысяч рублей или отправление в спецприемник на 15 суток.



Министерство связи не поддержало законопроект. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян подвергла его критике, заявив, что он создает в стране отдельную касту «представителей власти».