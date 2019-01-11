Минкомсвязи РФ выступило против законопроекта о наказании за оскорбление властей в интернете

Министерство связи не поддержало законопроект о наказании за оскорбление власти в интернете.

По словам замминистра связи Алексея Волина, используемые в проекте термины об оскорблении можно трактовать слишком широко, а ограничения на публичное использование неприличной лексики в законодательстве уже есть. Он также напомнил, что у россиян есть конституционное право свободно высказывать свое мнение.

«Одна из задач государственных органов — спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные», — сказал Волин.



Минкомсвязи направило в правительство отрицательное заключение на поправки об оскорблении властей, пишут «Ведомости».



Однако Минкомсвязи, по словам Волина, в целом не против законопроекта об административном наказании за распространение фейковых новостей. Тем не менее в ведомстве не согласны с внесенной редакцией, так как нормы можно слишком широко трактовать.

Ожидается, что оба законопроекта будут обсуждаться комитетом Госдумы по информационной политике на расширенном заседании в следующий понедельник, но официальное заключение будет принято позднее.



Ранее Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект, предполагающий административную ответственность за оскорбление власти и государства в интернете.