Симоньян раскритиковала законопроект о наказании за оскорбление власти в интернете

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян раскритиковала законопроект о наказании за оскорбление власти в интернете.

По ее мнению, закон создает в стране отдельную касту «представителей власти».

При этом главред Russia Today отмечает, что оскорблять людей нехорошо, и за это действительно стоило бы ввести штраф, а эти деньги направить другим людям, которые в них нуждаются.

«Для этого обязательно стать «представителем власти»? Эдак мы скоро для «представителей власти» отдельные столики будем держать в ресторанах и очереди в аэропортах», — написала Симоньян в своем telegram-канале.



Напомним, законопроект о наказании за оскорбление власти в интернете был внесен в Госдуму в конце прошлого года. Документ предполагает наказание в виде штрафа на сумму от 1 до 5 тысяч рублей или отправление в спецприемник на 15 суток.

Министерство связи не поддержало законопроект. «Одна из задач государственных органов — спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные», — заявил замминистра связи Алексей Волин.