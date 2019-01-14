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Хинштейн сообщил об увольнении первого зампрокурора Самарской области

14:48, 14.01.2019

Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в Twitter.

Парламентарий пояснил, что рапорт был написан после выезда бригады проверяющих генпрокуратуры, направленной генпрокурором по его обращению.

«Признателен Юрию Чайке и его заместителю Юрию Пономареву за объективную позицию», — добавил Хинштейн.

В настоящее время официальной информация об увольнении Алмаза Хусаинова в надзорном органе нет. Он занимает кресло первого зампрокурора области с ноября 2012 год.

Напомним, ранее Хинштейн поддержал самарского министра, рекомендовавшую матерям-одиночкам заводить огороды.

Общество
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