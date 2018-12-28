Хинштейн поддержал самарского министра, рекомендовавшую матерям-одиночкам заводить огороды

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн поддержал министра социально-демографической и семейной политики региона Марину Антимонову. Он заявил, что заявление чиновницы об огородах было просто неудачным выражением мысли.

«Я лично знаю Марину Юрьевну. Знаю ее как ответственного руководителя, совестливого министра, который относится к работе с ответственностью. Очевидно, что она не имела в виду то, как воспринимаются ее слова сегодня. Однако всегда, когда вступаешь в публичную полемику, нужно понимать, как это может быть истолковано. Далеко не всегда то, что ты имел в виду, читается именно так», — приводит агентство «Политика сегодня» слова Хинштейна.

Напомним, что Антимонова рекомендовала матерям-одиночкам заводить огороды, чтобы обеспечивать едой своих детей. Министр уже извинилась перед жителями региона за свои слова.