СМИ: рассказавшего о похоронах криминального авторитета блогера из Амурска арестовали на 10 суток

Фото: скриншот видеозаписи

Блогер из Амурска (Хабаровский край) Виктор Торопцев, опубликовавший видео с похоронами криминального авторитета, получил 10 суток административного ареста. Суд признал его виновным в управлении автомобилем с просроченными правами.

«Меня закрывают на 10 суток по статье 12.7.2. КоАП», — приводит его слова «МБХ Медиа».

Ранее Торопцев опубликовал видеозапись, на которой якобы запечатлена траурная процессия во время похорон местного криминального авторитета Юрия Зарубина, известного как Заруба. Блогер утверждал, что гроб несли высокопоставленные правоохранители, а улицу перекрыли городские власти.

По данным портала «ОВД-Инфо», Торопцев не является автором видео, а лишь перепостил его из первоисточника. В МВД пообещали подать в суд иск о защите чести и достоинства.