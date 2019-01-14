Пермячка Катерина Шпица признана худшей актрисой года по версии премии «Ржавый бублик»

Актриса Катерина Шпица признана худшей актрисой года за роль в фильме «Крымский мост. Сделано с любовью!».

Премия «Ржавый бублик» вручалась по итогам 2018 года порталом «Новости кино». Составление списка номинантов продолжалось до 31 декабря 2018 года, затем с 5 по 12 января текущего года проводилось голосование.

Также среди актрис на звание худшей были номинированы Полина Максимова («Только не они»), Мария Кожевникова («Собибор»), Анна Михалкова («Годунов»), Любовь Аксенова («За гранью реальности»), Виктория Агалакова («Русалка. Озеро мертвых») и Юлия Хлынина («Селфи»).

Худшим фильмом 2018 года стала комедия «Zомбоящик», худшим российским актером признан Роман Юнусов за участие фильме «Женщины против мужчин: Крымские каникулы».

Напомним, Екатерина Шпица родилась в Перми. Она получила широкую известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Елки», «Поддубный», «Экипаж». Девушка участвовала в телешоу «Ледниковый период», «Точь-в-точь», снималась в сериале «Реальные пацаны».

Ранее кинокритики назвали «Движение вверх» главным российским фильмом 2018 года.