Кинокритики назвали «Движение вверх» главным российским фильмом 2018 года

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире агентства «Национальная служба новостей» назвал главным российским фильмом 2018 года спортивную драму Антона Мегердичева «Движение вверх».

Также президент Гильдии киноведов и кинокритиков России среди успешных картин назвал фильмы «Лед», «Тренер», а также сиквел мультфильма «Три богатыря».

Российский фильм «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева создан на основе реальных событий. Он повествует о победе сборной СССР над сборной США в финале мужского баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году.



Напомним, что кассовые сборы российских фильмов за неделю до окончания 2018 года составляли 13,1 млрд рублей, что является новым рекордом.