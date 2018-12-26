В Казани проезд в автобусах может подорожать до 27 рублей

Госкомитет РТ по тарифам предложил поднять стоимость проезда в общественном транспорте не на 3, а на 2 рубля. Таким образом, при наличном расчете поездка обойдется в 27 рублей.

При электронном расчете плата составит 25 рублей, а при предоплате за 100 поездок тариф установят в размере 18 рублей.

Ранее исполком Казани поддержал перевозчиков и направил в Госкомитет по тарифам запрос с просьбой поднять цены на проезд в общественном транспорте. Перевозчики рассчитывали на более серьезное повышение. Они хотели установить стоимость поездки на уровне 28 рублей.