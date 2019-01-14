Яровая предложила отнести нарушение санитарных норм в отношении детей к тяжким преступлениям

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила отнести нарушение санитарно-эпидемиологических норм в отношении детей к тяжким преступлениям.

Соответствующие квалифицирующие признаки она предложила внести в статью 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических норм».

Яровая напомнила, что в настоящее время статья 238 Уголовного кодекса «уже устанавливает как тяжкое преступление производство товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении детей в возрасте до шести лет», пишет ТАСС.

«Я предлагаю обеспечить защиту всех малолетних детей, то есть детей до 14 лет, что повысит и срок давности по таким преступлениям, и позволит расширить доказательную базу, и проводить сложные экспертные исследования», — предложила она.

Ранее Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для организации питания детей, согласно которым ученикам будет запрещено приносить с собой еду, приготовленную дома. Запрет распространяется и на блюда, приготовленные в столовой из продуктов.

После стало известно, что ведомство уточнит список продуктов, которые дети и подростки смогут приносить из дома в общеобразовательные учреждения.