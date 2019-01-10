Роспотребнадзор уточнит список продуктов, которые дети смогут приносить в школу из дома

Роспотребнадзор уточнит список продуктов, которые дети и подростки смогут приносить из дома в общеобразовательные учреждения.

«Планируется сформулировать требования, что можно приносить из дома (это продукты (не блюда), готовые к употреблению, не относящиеся к группе скоропортящихся, — например фрукты, сухофрукты, орехи и т. д.) и каким образом [должен] быть организован [процесс питания] в общеобразовательной организации в таком случае», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для организации питания детей, согласно которым ученикам будет запрещено приносить с собой еду, приготовленную дома.

Запрет распространяется и на блюда, приготовленные в столовой из продуктов.