В России школьникам хотят запретить приносить еду из дома

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для организации питания детей, согласно которым ученикам будет запрещено приносить с собой еду, приготовленную дома.

В документе, опубликованном на сайте нормативно-правовых актов говорится, что запрет распространяется и на блюда, приготовленные в столовой из продуктов.

Также в новых СанПиНах отмечается, что питание учеников с хроническими заболеваниями будет контролировать медицинский работник.

Кроме того, в школах будет запрещено использовать алюминиевую посуду. При этом допускается применение одноразовой посуды. Дежурить в столовых теперь смогут только школьники в возрасте от 12 лет.