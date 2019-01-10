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В России школьникам хотят запретить приносить еду из дома

13:32, 10.01.2019
В России школьникам хотят запретить приносить еду из дома
Фото: realnoevremya.ru / Дарья Турцева

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для организации питания детей, согласно которым ученикам будет запрещено приносить с собой еду, приготовленную дома.

В документе, опубликованном на сайте нормативно-правовых актов говорится, что запрет распространяется и на блюда, приготовленные в столовой из продуктов.

Также в новых СанПиНах отмечается, что питание учеников с хроническими заболеваниями будет контролировать медицинский работник.

Кроме того, в школах будет запрещено использовать алюминиевую посуду. При этом допускается применение одноразовой посуды. Дежурить в столовых теперь смогут только школьники в возрасте от 12 лет.

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