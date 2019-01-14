Эксперт нашел ошибку в расчете «индекса бигмака» от журнала The Economist

Директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов заявил об ошибке в расчете «индекса бигмака» от журнала The Economist.

По его мнению, The Economist заложил в своих расчетах некорректную цену бигмака в России в 110 рублей.

«Я не нашел ни одного города в РФ, где цена бигмака была бы ниже 130 рублей. В ряде городов Сибири, Калининграде и др. она составляет 137 руб., а в городах черноморского побережья доходит до 156 рублей», — написал он в Facebook.

Если рассчитать индекс, основываясь на данных «Макдоналдса», то окажется, что «справедливая» цена доллара составит около 24 рублей, а не 19,7 рубля.

«Исходя из этих расчетов, можно утверждать, что самая дешевая валюта в мире (среди 56 стран, охваченных исследованием) — это все-таки украинская гривна. А рубль находится в одной группе с аргентинским песо и турецкой лирой — три следующих по слабости валюты», — подытожил Тремасов.



Ранее журнал The Economist, который с 1986 года высчитывает так называемый «индекс бигмака», счел рубль самой недооцененной валютой мира. На начало января рубль был недооценен на 70,4% по сравнению с долларом. Год назад рубль был недооценен на 57%.

В России бигмак стоит $1,65 (110 рублей), в то время как в США — $5,58 (373 рубля). При этом данные The Economist о стоимости бигмака в России отличаются от официальной цены, указанной на сайте McDonald's (130 рублей).