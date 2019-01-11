The Economist назвал российский рубль самой недооцененной валютой в мире

Журнал The Economist, который с 1986 года высчитывает так называемый «индекс бигмака», счел рубль самой недооцененной валютой мира.

По оценке журнала, сейчас рубль недооценен на 70,4% по сравнению с долларом. Год назад рубль был недооценен на 57%.

В России бигмак стоит $1,65 (110 рублей), в то время как в США — $5,58 (373 рубля). При этом данные The Economist о стоимости бигмака в России отличаются от официальной цены, указанной на сайте McDonald's (130 рублей).



Издание отмечает, что практически все мировые валюты остаются недооценены по сравнению с долларом, кроме швейцарского франка, норвежской и шведской крон.



Индекс «бигмака» основывается на теории о паритете покупательной способности, согласно которой обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах.

Таким образом, разница в стоимости бигмака будет демонстрировать недооцененность той или иной валюты.

Ранее Deutsche Bank включил рубль в тройку самых недооцененных валют. По мнению эксперта банка, рубль на 15% слабее своего «справедливого курса», но в будущем может укрепиться до 60 рублей за доллар.