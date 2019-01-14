МИД РФ: в украинских тюрьмах содержится порядка 400 россиян

В тюрьмах на Украине содержатся порядка 400 россиян.

«МИД России располагает информацией о том, что в пенитенциарных учреждениях Украины в настоящее время находится около 400 граждан Российской Федерации. Эти сведения, однако, не могут считаться исчерпывающими, поскольку не всегда нас официально уведомляют о фактах задержания россиян, хотя это и предусмотрено российско-украинской консульской конвенцией», — заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИД РФ Евгений Иванов.



Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко выразил готовность отправиться в российскую тюрьму, если Москва освободит моряков, принимавших участие в провокации в Керченском проливе.