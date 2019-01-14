Заключенный из колонии Сургута похитил полмиллиона рублей у пенсионеров в Удмуртии

Воткинским районным судом Удмуртии рассмотрено уголовное дело в отношении осужденного одной из колоний Сургута, который признан виновным в мошенничестве в отношении пенсионеров.

Установлено, что с 27 августа по 16 сентября 2017 года заключенный путем случайного набора телефонов проживающих в Воткинске пожилых людей, выдавая себя за их родственника, сообщал ложные сведения о его задержании сотрудниками полиции в связи совершением ДТП или нанесением побоев.

Злоумышленник просил перевести деньги «для компенсации вреда» на номера мобильных телефонов, QIWI-кошельки, банковские карты, либо через неосведомленного курьера — водителя такси, сообщили в республиканской прокуратуре.

Всего таким образом преступнику удалось обмануть 10 человек, причинив им материальный ущерб на сумму от 8 до 100 тыс. рублей, еще двум пенсионеркам мог быть причинен ущерб в размере 100 тыс. рублей каждой.

За содеянное судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Стоит отметить, что ранее мужчина уже осуждался к реальному лишению свободы за совершение аналогичных преступлений.

Напомним, в конце октября мошенники рассылали в WhatsApp ложные аудиосообщения о выплатах в Пенсионном фонде Удмуртии.