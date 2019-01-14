В новогодние праздники казанцы выбрасывали на 15% больше мусора

С 30 декабря по 8 января с территорий многоквартирных дворов и поселков Казани вывезли и утилизировали 98 тыс. кубометров мусора. Это на 15% больше, чем в обычные дни.

Как сообщает пресс-служба мэрии, вывоз мусора осуществлялся ежедневно, а с 31 декабря по 2 января — в усиленном режиме. Для этого было задействовано порядка 130 мусоровозов.

Ранее сообщалось, что около четверти россиян (27%) сортируют бытовой мусор. Еще 47% респондентов пока не сортируют мусор, однако хотели бы иметь такую возможность; 11% не желают этого делать.