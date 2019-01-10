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Каждый четвертый россиянин сортирует бытовой мусор — ВЦИОМ

12:13, 10.01.2019 2
Каждый четвертый россиянин сортирует бытовой мусор — ВЦИОМ
Фото: kzn.ru / Денис Гордийко

Около четверти россиян (27%) сортируют бытовой мусор. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, 47% респондентов пока не сортируют мусор, однако хотели бы иметь такую возможность, другие 11% не желают этого делать.

Кроме того, 33% граждан периодически сдают опасный мусор (батарейки, ртутные лампы, электронику) в специальные пункты приема.

Большинство (54%) участников опроса сообщили, что не покупают товары из биоразлагаемых материалов. Однако 35% из них хотели бы делать это при возможности.

Ранее Минстрой предложил вдвое снизить плату за вывоз мусора для домов, которые его сортируют.

АналитикаОбщество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:16
    Каждый четвёртый житель задохнулся от удивления.
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  • Анонимно 12:44
    Я сортирую, но хочу перестать. Тарифы на вывоз мусора подняли, смысл какой все по разным ведрам фасовать?
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