В Ростовской области при взрыве газа пострадали пять человек

В городе Шахты Ростовской области при взрыве газа в девятиэтажном доме, по предварительным данным, пострадали пять человек.

«Хлопок газа произошел в квартире №30 на девятом этаже дома №16 на улице Хабарова», — цитирует представителя оперативного штаба на месте ЧС «РИА Новости».

По его словам, произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами. Сам инцидент произошел на девятом этаже.



Ранее 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. По официальной версии, происшествие, которое унесло жизни 39 человек, произошло из-за взрыва газа.

СМИ позже сообщили, что владелица одной из квартир, ставшей, предположительно, эпицентром взрыва, дала подписку о неразглашении.