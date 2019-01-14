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Происшествия

В Ростовской области при взрыве газа пострадали пять человек

07:32, 14.01.2019

В городе Шахты Ростовской области при взрыве газа в девятиэтажном доме, по предварительным данным, пострадали пять человек.

«Хлопок газа произошел в квартире №30 на девятом этаже дома №16 на улице Хабарова», — цитирует представителя оперативного штаба на месте ЧС «РИА Новости».

По его словам, произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами. Сам инцидент произошел на девятом этаже.

Ранее 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. По официальной версии, происшествие, которое унесло жизни 39 человек, произошло из-за взрыва газа.

СМИ позже сообщили, что владелица одной из квартир, ставшей, предположительно, эпицентром взрыва, дала подписку о неразглашении.

Происшествия
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