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В ледовом городке в центре Перми ежедневно теряются до 10 детей

07:53, 14.01.2019
В ледовом городке в центре Перми ежедневно теряются до 10 детей
Фото: gorodperm.ru

Ежедневно в ледовом городке «Ветер с Востока» в центре Перми теряются от восьми до десяти детей.

Администраторы объекта разыскивают родителей потерявшихся подростков при помощи громкой связи. Из поле зрения взрослых пропадают дети в возрасте от 2,5 до 12 лет.

В мэрии Перми горожан просят внимательнее относиться к своим детям во время прогулки в городке. Так, родителям предлагают положить в карман ребенка записки с контактами, а также заранее объяснить, что делать, если он потеряется.

Кроме того, в ближайшее время специалисты ледового городка начнут проводить дополнительные беседы с родителями по правилам катания с горок детей, чтобы не допускать травмоопасных ситуаций.

Напомним, главный ледовый городок Перми в новогодние праздники посетили более 200 тысяч человек.

Общество
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