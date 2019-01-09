Главный ледовый городок Перми в новогодние праздники посетили более 200 тысяч человек

Ледовый городок «Ветер с Востока» в центре Перми посетили 206 тысяч человек.

Объект начал свою работу 30 декабря. Во время новогодних каникул и праздников на территории городка состоялись массовые мероприятия, первым из которых стало празднование Нового года. Событие объединило 35 тысяч гостей.

Всего за период каникул со 2 января по 7 января включительно посещаемость городка превышала 20 тысяч посетителей ежедневно. Во время празднования Рождества в городке побывало более 40 тысяч человек.

Ледовый каток на эспланаде открылся 25 декабря и работал все дни по 8 января. За эти на катке побывало 98,7 тысячи гостей, сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Ранее власти Перми установили в центре города три новогодних карусели.