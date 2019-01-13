Хозяйка квартиры в эпицентре взрыва в Магнитогорске дала подписку о неразглашении — СМИ

Фото: Салават Ахметзянов

Владелица одной из квартир, ставшей, предположительно, эпицентром взрыва в доме Магнитогорска, дала подписку о неразглашении.

«Владелец 315-ой квартиры установлен. Это женщина, с нее взята подписка о неразглашении данных предварительного расследования. Она никому из СМИ не ответит ни на один интересующий вопрос, иначе нарушит закон и будет отвечать» — сообщил источник "Комсомольской правды" в полиции.

По словам жильцов дома, эту квартиру сдавали посуточно, а о собственнике жилплощади им ничего не известно. Кто-то отметил, что раньше в квартире был «наркопритон».

Житель подъезда Евгений Юрченко, который ушел в гараж за 15 минут до обрушения рассказал, что квартиру 315 на протяжении нескольких лет сдавали.



Согласно отзывам на одном из сайтов, эта квартира грязная и в ней пахнет газом. Однако, по словам Юрченко, в то утро запаха газа не почувствовал.

Напомним, что утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. По официальной версии, происшествие, которое унесло жизни 39 человек, произошло из-за взрыва газа.

На следующий день недалеко от места трагедии взорвалась «Газель». Ряд СМИ сообщили о связи между этими событиями. Заместитель главного редактора Znak.com Дмитрий Колезев заявил, что версию теракта в Магнитогорске подтвердили три проверенных источника.