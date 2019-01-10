Редактор Znak.com: версию теракта в Магнитогорске подтвердили три проверенных источника

Фото: Салават Ахметзянов

Заместитель главного редактора Znak.com Дмитрий Колезев рассказал, что издание придерживается версии о теракте в Магнитогорске. По его словам, ее подтвердили три проверенных источника в правоохранительных органах.

«Так получилось, что в оперативной группе таких источников оказалось сразу несколько. По сути, мы могли перепроверять информацию, общаясь с разными людьми. И это источники, к которым у нас была высокая степень доверия, — знакомые люди, которые раньше никогда не подводили», — заявил он в интервью «Медузе».

При этом он подтвердил, что первая новость, появившаяся на сайте, не проверялась у всех источников.

Колезев также назвал три признака, которые указывают на более сложную ситуацию, чем взрыв газа:

Приезд большого количества силовиков

Визит не только президента РФ Владимира Путина, но и руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина

Минимум информации о случившемся

Кроме того, заместитель главреда Znak.com отметил, что найти свидетелей взрыва маршрутки корреспондентам издания найти не удалось. А источники утверждают, что в ней были обнаружены подозреваемые в теракте.

«Версия о том, что вокруг маршрутки бегали люди с гранатометами, в принципе, соответствует тому, что говорят нам источники в правоохранительных органах», — сказал Колезев.

Напомним, что утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. По официальной версии, происшествие, в котором погибли 39 человек, вызвано взрывом газа. Однако после того как на следующий день недалеко от места трагедии взорвалась «Газель», ряд СМИ (в том числе и Znak.com) сообщил о связи между этими событиями.

Якобы взрыв в доме произошел в квартире, которую снял некий мигрант из Средней Азии, и следователи нашли в ней следы взрывчатки. По этой же версии, силовики отследили подозреваемых и попытались их захватить, однако в итоге маршрутку пришлось обстрелять.

Ранее сообщалось, что взорвавшаяся в Магнитогорске «Газель» изначально была зарегистрирована в Татарстане.