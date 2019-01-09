Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Оренбургской области

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе горячего цинкования на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области. Площадь пожара составила порядка 7 тыс. кв.м.

Пострадавших в результате ЧП нет. Из здания завода эвакуировали около 70 человек, передает ТАСС. В Новосергиевском районе Оренбургской области, где расположен завод, введен режим ЧС.

Отмечается, что пожар нанес заводу значительный ущерб и в ближайшее время возобновление работы предприятия не произойдет.



Ранее сообщалось, что возможной причиной пожара на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области стало нарушение технологии производства.