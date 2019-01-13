Трамп скрыл от администрации детали своей беседы с Путиным в Гамбурге — СМИ

Президент США Дональд Трамп скрыл от членов администрации детали своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге в 2017 году.

По информации The Washington Post, американский президент забрал записи переводчика, присутствовавшего на встрече, и потребовал не обсуждать эту тему с другими лицами из администрации.

Собеседники газеты утверждают, что за счет таких ограничений Трамп пытается защитить от общественности свои связи с Путиным. Отмечается, что за последние 2 года даже в секретных документах нет подробных сведений о личных встречах лидеров США и России.

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп сказал, что «ничего не скрывает», а The Washington Post — это «лоббисты Amazon». По словам президента США, он проводит переговоры с лидерами других стран один на один без делегаций, но об этом «никто не говорит».

