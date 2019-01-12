Трамп: демократы могли бы разобраться с шатдауном за 15 минут

Президент США Дональд Трамп призвал сегодня представителей Демократической партии явиться в Белый дом, для решения проблемы шатдауна (приостановки работы федеральных ведомств).

«Демократам следует вернуться в Вашингтон и работать над тем, чтобы закончить шатдаун и в то же самое время завершить страшный гуманитарный кризис на нашей южной границе. Я в Белом доме, жду вас!» — написал Трамп в Twitter.

Democrats should come back to Washington and work to end the Shutdown, while at the same time ending the horrible humanitarian crisis at our Southern Border. I am in the White House waiting for you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.

Он добавил, что проблема с шатдауном может быть решена демократами за 15 минут.

При этом президент США продолжает на своей позиции по отношению к нелегальным иммигрантам. По его словам, 23% заключенных в США – нелегалы. Трамп подчеркнул, что за 7 лет в Техасе нелегальные иммигранты совершили почти 300 тысяч преступлений.

Напомним, что сегодня власти США побили предыдущий рекорд. Приостановка деятельности части госструктур из-за отсутствия финансирования (шатдаун) длится уже 22 дня. Предыдущий рекорд был установлен во время президентства Билла Клинтона — тогда шатдаун продолжался 21 день, с 15 декабря 1995 года по 5 января 1996 года.