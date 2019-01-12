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Трамп: демократы могли бы разобраться с шатдауном за 15 минут

18:17, 12.01.2019

Президент США Дональд Трамп призвал сегодня представителей Демократической партии явиться в Белый дом, для решения проблемы шатдауна (приостановки работы федеральных ведомств).

«Демократам следует вернуться в Вашингтон и работать над тем, чтобы закончить шатдаун и в то же самое время завершить страшный гуманитарный кризис на нашей южной границе. Я в Белом доме, жду вас!» — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что проблема с шатдауном может быть решена демократами за 15 минут.

При этом президент США продолжает на своей позиции по отношению к нелегальным иммигрантам. По его словам, 23% заключенных в США – нелегалы. Трамп подчеркнул, что за 7 лет в Техасе нелегальные иммигранты совершили почти 300 тысяч преступлений.

Напомним, что сегодня власти США побили предыдущий рекорд. Приостановка деятельности части госструктур из-за отсутствия финансирования (шатдаун) длится уже 22 дня. Предыдущий рекорд был установлен во время президентства Билла Клинтона — тогда шатдаун продолжался 21 день, с 15 декабря 1995 года по 5 января 1996 года.

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