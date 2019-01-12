Минниханов встретился с представителями Татарстанской митрополии РПЦ
Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви.
Встреча состоялась в Казанской православной духовной семинарии Казанской епархии РПЦ.
В ходе общения с Рустамом Миннихановым митрополит Казанский и Татарстанский Феофан отметил, что руководство республики сохраняет теплые и добрые взаимоотношения с представителями православной веры.
Феофан также поблагодарил руководство республики и президента РТ за помощь, оказанную духовной семинарии при проведении капремонта и организации системы хранения ценного библиотечного фонда.
Минниханов, в свою очередь, предложил организовать совместную деятельность семинарии и Национального архива республики по работе сохранения древних рукописей, их реставрации и оцифровки.
В ходе беседы Владыка Феофан и Рустам Минниханов также обсудили вопрос строительства общежития для семинаристов, передает пресс-служба президента РТ.
Напомним, что в ноябре президент РТ Рустам Минниханов и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан открыли в Казани памятник православным святым Петру и Февронии.ОбществоВласть Татарстан
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