Минниханов встретился с представителями Татарстанской митрополии РПЦ

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви.

Встреча состоялась в Казанской православной духовной семинарии Казанской епархии РПЦ.



В ходе общения с Рустамом Миннихановым митрополит Казанский и Татарстанский Феофан отметил, что руководство республики сохраняет теплые и добрые взаимоотношения с представителями православной веры.

Феофан также поблагодарил руководство республики и президента РТ за помощь, оказанную духовной семинарии при проведении капремонта и организации системы хранения ценного библиотечного фонда.



Минниханов, в свою очередь, предложил организовать совместную деятельность семинарии и Национального архива республики по работе сохранения древних рукописей, их реставрации и оцифровки.

В ходе беседы Владыка Феофан и Рустам Минниханов также обсудили вопрос строительства общежития для семинаристов, передает пресс-служба президента РТ.



Напомним, что в ноябре президент РТ Рустам Минниханов и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан открыли в Казани памятник православным святым Петру и Февронии.