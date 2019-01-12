SpaceX Илона Маска уволит 10% своих сотрудников

Американская компания SpaceX на 10% сократит число своих сотрудников, которое на данный момент составляет около 6 тыс. человек.

«Чтобы продолжать осуществлять доставку для наших клиентов и преуспевать в развитии межпланетных космических кораблей и мирового интернета космического базирования, SpaceX должна быть компактнее» — приводит заявление компании Los Angeles Times.



При этом компания предложит сотрудникам компенсации в размере заработка за 8 недель работы и поможет с дальнейшим трудоустройством.



По данным на октябрь 2018 года SpaceX оценивалась примерно в $ 28 млрд. Компания имеет контракты с NASA и оборонными и разведывательными ведомствами США, отмечает ТАСС.



Ранее основатель SpaceX Илон Маск показал ракету-носитель Starship для суборбитальных полетов.