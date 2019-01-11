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Маск показал ракету для суборбитальных полетов

16:09, 11.01.2019
Маск показал ракету для суборбитальных полетов
Фото: twitter.com/elonmusk / скриншот

Основатель SpaceX Илон Маск показал ракету-носитель Starship для суборбитальных полетов. Он подчеркнул, что представлено настоящее фото космического аппарата.

На полигоне компании в Техасе завершилась сборка ракеты для тестовых запусков, написал Маск в Twitter.

Маск рассказал, что на фотографии находится аппарат для суборбитальных испытаний системы вертикального взлета и посадки (VTOL). Версия ракеты для орбитальных полетов выше и устойчивее к внешним воздействиям, добавил глава SpaceX.

Он добавил, что для сопоставления размеров рядом с космическим кораблем разместили скафандр.

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