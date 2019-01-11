Маск показал ракету для суборбитальных полетов

Основатель SpaceX Илон Маск показал ракету-носитель Starship для суборбитальных полетов. Он подчеркнул, что представлено настоящее фото космического аппарата.

На полигоне компании в Техасе завершилась сборка ракеты для тестовых запусков, написал Маск в Twitter.

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz

— Elon Musk (@elonmusk) 11 января 2019 г.

Маск рассказал, что на фотографии находится аппарат для суборбитальных испытаний системы вертикального взлета и посадки (VTOL). Версия ракеты для орбитальных полетов выше и устойчивее к внешним воздействиям, добавил глава SpaceX.

Он добавил, что для сопоставления размеров рядом с космическим кораблем разместили скафандр.