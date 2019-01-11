Россия приступила к снижению добычи нефти

Россия начала снижать добычу нефти в рамках соглашения с нефтедобывающими странами.

«Можно в целом сказать, что мы больше сократили (добычу нефти) в первые десять дней, чем планировали нефтекомпании», — сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Как пишет «РИА Новости», глава Минэнерго не стал называть точную текущую цифру сокращения и попросил дождаться конца месяца.

Ранее стало известно, что добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% — до 555,837 млн тонн.

Добыча «Татнефти» в 2018 году составила 29,5 млн тонн. Рост добычи за отчетный период составил 2,1%.