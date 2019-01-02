Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%

Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% — до 555,837 млн тонн.

Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), в декабре добыча выросла на 4,5% — до 48,4 млн тонн.

Стоит отметить, что добыча «Татнефти» в 2018 году составила 29,5 млн тонн. Рост добычи за отчетный период составил 2,1%, передает ТАСС.

Экспорт нефти из России в 2018 году составил 257,67 млн тонн, что на 0,3% больше уровня 2017 года.



Напомним, что в начале декабря 2018 года члены ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на уровне 1,2 млн баррелей в сутки. Россия в рамках соглашения снизит суточную добычу на 228 тысяч баррелей к уровню октября 2018 года.