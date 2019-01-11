Негосударственные пенсионные фонды Гуцериевых подали иски к «ФК Открытие» на 16,5 млрд рублей

Управляющие компании негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Сафмар» и «Доверие» — «Ай Кью Джи Управление Активами» и «УК Управление инвестициями» — подали иски в арбитраж о взыскании с банка «ФК Открытие» 16,5 млрд рублей.

Как отмечает РБК, оба фонда принадлежат холдингу «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) семьи Гуцериевых и проходят процесс объединения.

Предметом спора стали облигации на 17,2 млрд рублей, которые фонды купили у «Открытие Холдинга» в 2015—2016 годах. К третьему кварталу 2019 года общая сумма вложений фондов в ценные бумаги, по которым был допущен дефолт, с учетом накопленного купонного дохода составила 19,5 млрд рублей. В конце 2016 года «Бинбанк» взял на себя обязательства «при определенных негативных обстоятельствах» выкупить облигации «Открытие холдинга» у НПФ по номиналу и выплатить накопленный купонный доход.



Взятие «ФК Открытие» и «Бинбанка» на санацию Центробанком в 2017 году фонды посчитали основанием для акцептирования оферты. В сентябре НПФы потребовали от «Бинбанка» исполнить обязательства по ценным бумагам на 17,74 млрд рублей, но временная администрация банка отказалась.



Напомним, 1 января две санируемые Банком России (ЦБ РФ) кредитные организации — банк ФК «Открытие» и «Бинбанк» — завершили процесс объединения. Правопреемником «Бинбанка» стал «ФК Открытие», поэтому иски поданы к нему.