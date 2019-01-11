Экс-депутат, избивший Dj Smash, будет отбывать наказание на территории Пермского края

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

Бывший депутат Заксобрания Пермского края, осужденный за избиение Dj Smash, будет отбывать наказание в колонии-поселении на севере региона.

Осужденный должен самостоятельно отправиться в ближайшее время в одну из колоний в Ныробе или Оханске Пермского края. Билет на электричку для него будет приобретен за счет средств ГУФСИН.

«Его супруга в положении и очень переживает, как будет справляться одна с тремя детьми. Родственников в Перми у Телепневых нет», — рассказал «Комсомольской правде» адвокат Телепнева Александр Чепкасов.

Стоит отметить, если в определенный срок осужденный не явится к месту отбытия наказания, то его объявят в розыск. После этого могут изменить режим наказания или увеличить срок.

Напомним, 18 июля Ленинский районный суд Перми признал виновным Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание.

Дополнительно два месяца к своему сроку Телепнев получил за избиение студента в клубе «Дом культуры», произошедшее до инцидента с артистом.