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Власти Тольятти увеличили оклады чиновникам мэрии и бюджетникам экономического сектора

15:00, 11.01.2019
Власти Тольятти увеличили оклады чиновникам мэрии и бюджетникам экономического сектора
Фото: pixabay.com

В Тольятти повысились размеры окладов работников администрации города, за исключением градоначальника. Документ постановления опубликован на сайте мэрии.

Рост зарплаты для чиновников увеличился в 1,04 раза. Также на аналогичный показатель повысились оклады работников бюджетного сектора экономики Тольятти, за исключением педагогов, работников на должностях профессорско-преподавательского состава муниципальных образовательных учреждений и работников муниципальных учреждений культуры и искусства.

Увеличение объема расходных обязательств города осуществляется за счет городского бюджета.

Напомним, сегодня генпрокурор Юрий Чайка попросил премьер-министра Дмитрия Медведева повысить прокурорам зарплаты до уровня судейских.

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