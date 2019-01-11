Власти Тольятти увеличили оклады чиновникам мэрии и бюджетникам экономического сектора
В Тольятти повысились размеры окладов работников администрации города, за исключением градоначальника. Документ постановления опубликован на сайте мэрии.
Рост зарплаты для чиновников увеличился в 1,04 раза. Также на аналогичный показатель повысились оклады работников бюджетного сектора экономики Тольятти, за исключением педагогов, работников на должностях профессорско-преподавательского состава муниципальных образовательных учреждений и работников муниципальных учреждений культуры и искусства.
Увеличение объема расходных обязательств города осуществляется за счет городского бюджета.
Напомним, сегодня генпрокурор Юрий Чайка попросил премьер-министра Дмитрия Медведева повысить прокурорам зарплаты до уровня судейских.ЭкономикаБюджетОбществоВласть
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