Юрий Чайка попросил Медведева в несколько раз увеличить зарплаты прокурорам

Генпрокурор Юрий Чайка попросил премьер-министра Дмитрия Медведева повысить прокурорам зарплаты до уровня судейских.

В письме Чайка пояснил, что уровень прокурорских зарплат слишком низкий, тогда как в развитых стран социальная защищенность и финансирование прокуроров соответствует судейским.

По информации «Известий», Медведев поставил на письме одобрительную резолюцию и поручил Минфину подготовить соответствующее предложение.

В Мосгорсуде сообщили, что в начале 2018 года средняя зарплата федерального судьи в столице составляла около 170 тыс. рублей. При этом среднемесячное денежное содержание прокурора составляет порядка 80 тыс. рублей. Если инициатива Юрия Чайки получит поддержку, нагрузка на бюджет вырастет на 4 млрд рублей.