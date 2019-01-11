СКР возбудил уголовное дело в отношении гендиректора «Ижавиа» после задержек рейсов

В отношении генерального директора ижевской авиакомпании «Ижавиа» Александра Синельникова и других должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом «Реальному времени» сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

По ее словам, дело возбудили из-за допущенных авиакомпанией задержек рейсов Самара — Сочи и Самара — Симферополь 30 и 31 декабря 2018 года. Причиной задержек стала несвоевременная оплата авиатоплива поставщику — «Лукойл аэро». В результате было задержано еще 13 рейсов. Резервные суда пассажирам предоставлены не были, и они добрались до пунктов назначения значительно позже.

По результатам проведенной проверки прокуратура направила материалы в следственные органы, Приволжским следственным управлением на транспорте было возбуждено уголовное дело.

Напомним, авиакомпания «Ижавиа» перешла на новую систему маршрутов через узловые аэропорты в Ижевске и Самаре в ноябре 2018 года. При этом из-за «технического сбоя» наблюдались значительные задержки рейсов и их отмена.