Здание бывшего Полежаевского пансиона в Уфе лишилось охранного статуса

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Арбитражный суд Башкирии удовлетворил заявление Верховного суда РБ о снятии охранного статуса со здания бывшего Полежаевского пансиона в Уфе.

Строение 1870-х годов постройки являлось объектом культурного наследия согласно приказам управления госохраны и использования недвижимых объектов культурного наследия Башкирии от февраля 2004 года и апреля 2017 года.

Также недействительным был признан приказ от 14 сентября 2017 года, где были утверждены границы и особый режим использования охраняемого объекта, передает «Коммерсант».

Таким образом, суд снял с бывшего пансиона и участка под ним специальный режим владения, пользования и распоряжения, запрещающий проведение земляных и иных строительных работ, создающих угрозу разрушения объекта.

Стоит отметить, что здание Полежаевского пансиона является одним из первых сохранившихся каменных строений Уфы. С 1876 по 1889 год в нем воспитывались и обучались дети родителей с небольшим достатком.

Напомним, ранее блогер Илья Варламов подверг критике чиновников мэрии Уфы за «уничтожение исторической среды» в городе.