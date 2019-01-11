Николай Цулыгин: «Мы все-таки додавили в овертайме»

Николай Цулыгин, главный тренер ХК «Салават Юлаев» прокомментировал исход поединка, в котором уфимцы в овертайме обыграли рижское «Динамо» (3:2):

— Мы очень хорошо начали, забив два быстрых гола. После этого получили большинство, которое, по идее, надо было реализовывать. Но провели его не на том уровне и где-то чуть-чуть расслабились, а это игра, и соперник моментально наказал нас за это в течение пятнадцати секунд и забил два гола. Но хочется все равно хочется сказать ребятам, что молодцы и не опустили руки, провели хорошо второй и третий периоды и все-таки додавили в овертайме. Соперник очень быстро и агрессивно играл, но мы смогли вырвать эту победу, — сказал наставник.

11 января «Салават Юлаев» сыграет дома с «Сочи».

