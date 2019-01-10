«Салават Юлаев» в овертайме обыграл рижское «Динамо»
Уфимский «Салават Юлаев» дома обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Игра завершилась со счетом 3:2 в овертайме. В составе «Салавата» отметились Линус Умарк, Владимир Ткачёв и Антон Бурдасов. Соперник ответил шайбами Лауриса Дарзиньша и Мартиньша Дзиерикалса.
Ранее «Салават Юлаев» обыграл китайский «Куньлунь». Следующую игру уфимцы проведут завтра с «Сочи».СпортХоккей Башкортостан
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