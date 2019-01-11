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США начали вывод военной техники из Сирии

10:45, 11.01.2019
США начали вывод военной техники из Сирии
Фото: pixabay.com

Вашингтон приступил к переброске военной техники из Сирии в соответствии с планами по выводу американских войск.

По информации источников CNN, первая партия наземной военной техники уже была транспортирована из Сирии.

При этом не говорится, о каких именно грузах идет речь, а также куда и каким образом их доставили. Телеканал предполагает, что американские силы сначала будут выводить из северной части страны.

Ранее сообщалось, что Турция попросит США передать ей американские базы в Сирии или уничтожить их после вывода войск из страны.

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