США начали вывод военной техники из Сирии

Вашингтон приступил к переброске военной техники из Сирии в соответствии с планами по выводу американских войск.

По информации источников CNN, первая партия наземной военной техники уже была транспортирована из Сирии.

При этом не говорится, о каких именно грузах идет речь, а также куда и каким образом их доставили. Телеканал предполагает, что американские силы сначала будут выводить из северной части страны.



Ранее сообщалось, что Турция попросит США передать ей американские базы в Сирии или уничтожить их после вывода войск из страны.