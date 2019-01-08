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Турция попросит США передать ей американские базы в Сирии или уничтожить их

15:20, 08.01.2019
Турция попросит США передать ей американские базы в Сирии или уничтожить их
Фото: pixabay.com

Турция в ходе посещения Анкары помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном попросит передать турецкой стороне американские военные базы в Сирии или уничтожить их.

По данным Hurriyet, Турция выступает против передачи 22 военных объектов США по управление курдских формирований на севере Сирии после вывода войск из этой страны.

19 декабря 2018 года стало известно, что США собираются вывести войска из Сирии в срок от 60 до 100 дней. Штаты уже начали вывозить на грузовиках вооружение из Сирии.

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