Суд оштрафовал жительницу Перми за продажу игрушек с изображением персонажей «Маши и Медведя»

В Перми перед судом предстала предприниматель, владеющая магазином детской одежды и игрушек, по факту незаконного использования чужого товарного знака.

Установлено, что женщина реализовала продукцию с изображением товарных знаков «Маша» и «Медведь», при этом не получив согласия от правообладателя, сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда Перми.

Владелец бренда подал иск в суд и потребовал компенсацию за использование трех товарных знаков, двух произведений изобразительного искусства «Маша» и «Медведь» в размере 25 тыс. рублей, а также судебные расходы.

В итоге суд согласился с требованиями истца.

Напомним, на этой неделе полиция в Перми изъяла на рынке поддельные детские игрушки и рюкзаки на 150 тыс. рублей.