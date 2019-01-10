Полиция в Перми изъяла на рынке поддельные детские игрушки и рюкзаки на 150 тысяч рублей

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Полиция в Перми проверила торговые объекты, расположенные на вещевом рынке по улице Кронштадской.

По результатам рейда в нескольких точках продажи стражи порядка обнаружили товары с признаками подделки. Так, из незаконного оборота было изъято 360 единиц продукции, в том числе детские игрушки, рюкзаки, кроссовки и пуховики с логотипами известных брендов на сумму около 150 тыс. рублей.

Работники рынка не смогли предоставить соглашение с правообладателем и сопроводительные документы, подтверждающие легальность продукции. В отношении предпринимателей возбуждены административные дела, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Кроме того, были задержаны двое мигрантов, один из которых жил в России нелегально. За нарушение миграционного законодательства суд приговорил гражданина Китая к штрафу и выдворению.

Ранее сообщалось, что в Башкирии пройдет суд над предпринимателями из-за продажи поддельных мишек Teddy.