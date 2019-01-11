Самым продаваемым в России автомобилем с автоматической трансмиссией стала Kia Rio

Kia Rio возглавила рейтинг самых продаваемых автомобилей с автоматической коробкой в России за 11 месяцев 2018 года. За этот период было продано 60 тыс. машин этой модели.

Вторую и третью строчки занимают сразу две модели Hyundai — Creta (45,8 тыс.) и Solaris (41,7 тыс.). Пятерку замыкают Toyota Camry (29,7 тыс.) и Volkswagen Tiguan (28 тыс.), передает «Автостат».

В топ-10 также присутствуют Kia Sportage (25,5 тыс.), Toyota RAV4 (24,8 тыс.), Volkswagen Polo (23,5 тыс.), Mitsubishi Outlander (22 тыс.), Mazda CX-5 (19,5 тыс.).

В целом продажи автомобилей с автоматической трансмиссией с января по ноябрь 2018 года составили почти 850 тыс. единиц.

Ранее сообщалось, что по итогам 11 месяцев 2018 года Lada заняла первое место в рейтинге по продажам автомобилей с механической коробкой передач в России. За указанный период было продано 295,4 тыс. таких автомобилей

В тройку попали Renault (94 тыс.) и Kia (41,4 тыс.).