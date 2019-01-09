Lada вошла в топ-10 марок по продажам автомобилей с механической коробкой передач в России

По итогам 11 месяцев 2018 года Lada заняла первое место в рейтинге по продажам автомобилей с механической коробкой передач в России. За указанный период было продано 295,4 тыс. таких автомобилей

В тройку попали Renault (94 тыс.) и Kia (41,4 тыс. шт.). Также в топ-10 присутствуют Hyundai (39 тыс.), Volkswagen (32,9 тыс.), Skoda (27,8 тыс.), Nissan (26,1 тыс.), Chevrolet (25,7 тыс.), УАЗ (18,1 тыс.) и Datsun (15 тыс.), передает «Автостат».



Всего за 11 месяцев 2018 года россияне приобрели 663 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных механической коробкой передач. Это составляет 44% от общего объема российского рынка.

Ранее стало известно, что в 2018 году выручка российского рынка новых легковых автомобилей, по предварительным данным, составила чуть более 2,38 трлн рублей.

Данный показатель впервые превысил докризисный уровень. Это произошло за счет роста средневзвешенной цены автомобиля.